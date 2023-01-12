Рост евро только начинается, – Bloomberg

Аналитики считают, что курс европейской валюты может подорожать еще больше. Прогнозируют рост евро до 1,1 – 1,15 доллара.

Теплая погода и падение цен на газ

Стратеги Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют подорожание евро до 1,15 доллара, а аналитики японского финансового холдинга Nomura International – до 1,1 доллара.

По словам валютного стратега TD Securities Марка МакКормика, именно теплая погода в еврозоне является надежной подушкой безопасности, которая поможет преодолеть рецессию.

Читайте также Гривна окрепла: где выгоднее сегодня купить доллар

А портфельный менеджер компании Aegon Asset Management Гарет Хеттинбим отметил, что риски понижения курса евро уменьшаются благодаря падению цен на газ.

Евро поднялся до исторического максимума

Напомним, в ноябре биржевая цена газа впервые с сентября 2021 годаЭто произошло на фоне теплой зимы в регионе и больших запасов газа в европейских хранилищах.

В Украине, по состоянию на утро 10 января, официальный курс евро достиг 39 гривен. Это впервые за долгий период, когда евро подорожало за сутки больше чем на 70 копеек.

Интересно "Доллар по 50 – это панический прогноз": почему с гривной все будет хорошо

По состоянию на 12 января наличное евро банки покупают за 42,20 грн., а продают в среднем за 42,95 грн.

В обменниках евро колеблется на уровне: покупка – 42,70 грн, а продажа – 43,05 грн.

последний столь стремительный рост цены евро произошел еще в прошлом году, в июле 2022 года - с почти 30 гривен за евро до 37 гривен.