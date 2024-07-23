Евро безумно выросло: перевалит ли валюта за 46 гривен до конца лета
За последнюю неделю курс доллара и евро достигли новых психологических отметок. Впервые в истории европейская валюта подорожала до более 45 гривен. Есть предположение, что пока Нацбанк не будет пересекать границу установленных теперь диапазонов. Вместе с тем все будет решаться в рамках режима управляемой гибкости.
От чего зависит курс евро
Эксперт Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу, что "ценовые рамки" курсов валют на сегодня определяет именно Национальный банк Украины. Это происходит через интервенции.
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Что такое валютные интервенцииЭто большое разовое влияние центрального банка страны на валютный рынок и курс. Валютные интервенции осуществляются через продажу или закупку крупной партии валюты для регулирования курса валют в интересах государства.
Шевчишин объясняет, что Нацбанк вел себя довольно пассивно в начале прошлой недели. В то же время в конце недели курс доллара дошел на межбанке до отметки в 41,6 гривны и остановился. Таким образом регулятор показал, что дальше двигать границы не будут.
Аналогичная ситуация и с евро. Стоит понимать, что основная валюта колебаний и торгов на межбанке – американская валюта. И курс евро определяется исключительно через глобальные тенденции. Основные игроки на рынке, а это экспортеры и импортеры, – это 75% тех, кто торгует долларами. Поэтому все операции определяются этой валютой.
По словам аналитика, игроки анализируют котировки доллара и евро на мировых рынках.
Курс евро сейчас мог быть и выше. Например, если бы котировка курса евро-доллар на мировых рынках был 1,2 (сейчас он значительно меньше чем 1), тогда бы курс евро мог быть на уровне 48 гривен, или даже больше,
– говорит Шевчишин.
Что будет с ценой в конце лета
Андрей Шевчишин объясняет, что из-за того, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, то именно эта управляемость будет определять каким будет курс в конце лета.
Сейчас не стоит ревальвировать, то есть укреплять гривну, ведь это будет сжигать наши резервы. В текущей ситуации Нацбанк будет пытаться не только удерживать гривну, но и сохранять соотношение доходности, которое может получить население от депозитов в гривнах или ОВГЗ,
– добавляет эксперт.