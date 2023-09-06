Стоимость евро существенно опустилась: сколько стоит валюта сегодня

По состоянию на утро 6 сентября существенных изменений по стоимости доллара в банках и обменниках не наблюдается. Впрочем, покупка евро в обменниках и в банках обвалилась более чем на 30 копеек и 10 копеек соответственно. На черном рынке валюта тоже опустилась в цене.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,3 гривны (без изменений против 5 сентября), а продажа – 37,97 гривны (-3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,4 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-3 копейки), а продажа – 37,9 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,1 гривны (-35 копеек), а продажа – 41,03 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (без изменений), а продажа – 37,82 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,57 гривны (-27 копеек), а продают за 40,9 гривны (-20 копеек).

Что будет с курсом до конца года

Как рассказывает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, не стоит ждать удешевления курса доллара или гривны, ведь предпосылок для этого нет.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Совета Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов.

Гетманцев добавляет, что инфляция в Украине замедляется быстрее планируемого. Кроме того, большие объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.