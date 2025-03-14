Сколько гривен можно получить за 500 евро сегодня

С начала марта курс евро подорожал. Эта тенденция продолжается. Однако, стоит заметить, что НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке и не допускает весомых колебаний.

Какая стоимость 1 евро сегодня По состоянию на 14 марта, официальный курс евро в Украине – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также ЕС продлили санкции против России: учли ли в Европе пожелания Венгрии относительно ограничений Обратите внимание! В начале недели (10 марта) курс евро был на уровне – 44,73 гривны за евро. Согласно данным "Минфина", средний курс евро в банках изменился так: покупка – 44,90 гривны за евро;

продажа – 45,45 гривны за евро. В обменниках средний курс евро сегодня такой: покупка – 45,01 гривны за евро;

продажа – 45,25 гривны за евро. За сколько сегодня можно купить 500 евро чтобы купить 500 евро в банке сегодня нужно потратить примерно 22 725 гривен;

сегодня нужно потратить примерно 22 725 гривен; для приобретения 500 евро в обменнике необходимо иметь ориентировочно 22 625 гривен. Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня если сдавать 500 евро в банке , можно получить примерно 22 450 гривен;

, можно получить примерно 22 450 гривен; при обмене 500 евро в обменном пункте можно получить где-то 22 505 гривен.