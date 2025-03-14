14 марта, 16:41
Сколько гривен можно получить за 500 евро сегодня
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине по состоянию на 14 марта – 45 гривен за евро.
- В банках курс покупки – 44,90 гривны, продажи – 45,45 гривны.
С начала марта курс евро подорожал. Эта тенденция продолжается. Однако, стоит заметить, что НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке и не допускает весомых колебаний.
Какая стоимость 1 евро сегодня
По состоянию на 14 марта, официальный курс евро в Украине – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Обратите внимание! В начале недели (10 марта) курс евро был на уровне – 44,73 гривны за евро.
Согласно данным "Минфина", средний курс евро в банках изменился так:
- покупка – 44,90 гривны за евро;
- продажа – 45,45 гривны за евро.
В обменниках средний курс евро сегодня такой:
- покупка – 45,01 гривны за евро;
- продажа – 45,25 гривны за евро.
За сколько сегодня можно купить 500 евро
- чтобы купить 500 евро в банке сегодня нужно потратить примерно 22 725 гривен;
- для приобретения 500 евро в обменнике необходимо иметь ориентировочно 22 625 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня
- если сдавать 500 евро в банке, можно получить примерно 22 450 гривен;
- при обмене 500 евро в обменном пункте можно получить где-то 22 505 гривен.