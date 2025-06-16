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16 июня, 16:30
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Курс растет и дальше: сколько гривен сегодня можно получить за 300 евро

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро по состоянию на 16 июня составляет 47,69 гривны.
  • При обмене 300 евро можно получить от 14 280 до 14 448 гривен в зависимости от места обмена.

Курс евро сильно изменился. Он ощутимо подорожал еще в начале июня. Эта тенденция продолжается и сейчас.

Как изменился курс евро

Официальный курс евро несколько снизился и по состоянию на 16 июня достиг – 47,69 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как отмечает "Минфин", изменился и средний банковский курс:

  • покупка – 47,60 гривны за евро;
  • продажа – 48,35 гривны за евро.

В обменниках сейчас средний курс евро такой:

  • покупка – 48,16 гривны за евро;
  • продажа – 48,34 гривны за евро.

Сколько сегодня можно получить при обмене 300 евро

  • если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 280 гривен;
  • при обмене 300 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 14 448 гривен.

Сколько стоит купить 300 евро

  • чтобы купить 300 евро в банке, сегодня нужно ориентировочно – 14 505 гривен;
  • дабы приобрести 300 евро в обменнике, необходимо иметь примерно – 14 502 гривен.