Курс растет и дальше: сколько гривен сегодня можно получить за 300 евро

Курс евро сильно изменился. Он ощутимо подорожал еще в начале июня. Эта тенденция продолжается и сейчас.

Как изменился курс евро

Официальный курс евро несколько снизился и по состоянию на 16 июня достиг – 47,69 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как отмечает "Минфин", изменился и средний банковский курс:

покупка – 47,60 гривны за евро;

продажа – 48,35 гривны за евро.

В обменниках сейчас средний курс евро такой:

покупка – 48,16 гривны за евро;

продажа – 48,34 гривны за евро.

Сколько сегодня можно получить при обмене 300 евро

если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 280 гривен;

при обмене 300 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 14 448 гривен.

Сколько стоит купить 300 евро