Валюта дорожает: сколько гривен можно получить за сдачу 500 евро сегодня

Курс евро сильно подорожал после выходных. Изменения на валютном рынке ощутимы. Однако стоит заметить, что в целом ситуация стабильная.

Как изменился курс евро По состоянию на 14 апреля, официальный курс евро в Украине составил – 46,92 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Европейские энергетические компании обдумывают возвращение импорта газа из России По данным "Минфина", курс евро в банках в среднем составляет: покупка – 46,45 гривны за евро;

продажа – 46,75 гривны за евро. В обменниках ситуация несколько иная: покупка – 46,67 гривны за евро;

продажа – 46,98 гривны за евро. Сколько можно выручить за сдачу 500 евро сегодня если сдавать 500 евро в банк , то можно получить примерно – 23 225 гривен;

, то можно получить примерно – 23 225 гривен; при сдаче 500 евро в обменнике, можно получить в среднем – 23 335 гривен. За сколько сегодня можно купить 500 евро чтобы купить 500 евро в банке , сегодня нужно ориентировочно – 23 375 гривен;

, сегодня нужно ориентировочно – 23 375 гривен; для приобретения 500 евро в обменнике необходимо иметь в среднем – 23 490 гривен.