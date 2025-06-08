Сколько будет стоить евро: прогноз валютного рынка на середину июня

Курс евро будет оставаться в диапазоне от 45 гривен до 47 гривен. Колебания валюты будут, но они будут умеренными, а между межбанковским и наличным курсами почти не буду разницы.

По сколько будет евро на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что действие режима управляемой гибкости будет предусматривать минимальные текущие курсовые корреляции, причем как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

К теме Курс валют в июне: ждать стабильности или сюрпризов

Как объясняет банкир, учитывая успокоение потребительских цен и относительное постоянство наличных курсов, ожидается, что на наличном рынке не произойдет особого оживления.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Зато курсы межбанка и наличного будут максимально приближенными друг к другу.

Интересно, что соотношение курса европейской валюты к доллару сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара. А это значит, что валютный рынок будет меняться в умеренном темпе.

Обратите внимание! С 9 по 15 июня на наличном рынке и на межбанке евро будет на уровне 45,5 – 47 гривен.