Курс евро побил новый рекорд: какую цену установил НБУ
- Официальный курс евро на 16 декабря установлен на уровне 49,65 гривны, побив предыдущий рекорд.
- Сегодня, 15 декабря, курс евро на уровне 49,46 гривны, а курс доллара США – на уровне 42,19 гривны.
Курс евро относительно гривны установлен на новой рекордной отметке на 16 декабря. Интересно, что предыдущий рекорд цены был установлен недавно, 12 декабря, когда цена достигла 42,52 гривны. Доллар зато остается в традиционных пределах.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,19 гривны. То есть цена американской валюты упала всего на 8 копеек против 12 декабря. Официальный курс евро составляет 49,46 гривны, то есть цена упала на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Минималка вырастет, а денег больше не станет: чего ждать в 2026 году
По состоянию на 16 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,24 гривны;
- евро – 49,65 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 15 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,41 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,15 гривны, продажа – по 42,55 гривны.
Каким будет курс евро на рынке?
Перед Рождеством курс евро будет колебаться на межбанке 48 – 49,75 гривны, с возможными ежедневными изменениями в зависимости от спроса на валюту и экономических факторов. В то же время НБУ готов поддерживать стабильность гривны через валютные интервенции, что позволяет минимизировать колебания курса и уменьшить разрыв между спросом и предложением на рынке.
В целом за 2025 год доллар США существенно ослаб против евро: если в начале года за 1 доллар давали 0,98 евро, то по состоянию на декабрь курс упал до 0,86 евро. Самый низкий показатель был в сентябре – 0,84 евро за доллар.