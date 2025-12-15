Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,19 гривны. То есть цена американской валюты упала всего на 8 копеек против 12 декабря. Официальный курс евро составляет 49,46 гривны, то есть цена упала на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 16 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,24 гривны;
- евро – 49,65 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 15 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,41 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,15 гривны, продажа – по 42,55 гривны.
Каким будет курс евро на рынке?
Перед Рождеством курс евро будет колебаться на межбанке 48 – 49,75 гривны, с возможными ежедневными изменениями в зависимости от спроса на валюту и экономических факторов. В то же время НБУ готов поддерживать стабильность гривны через валютные интервенции, что позволяет минимизировать колебания курса и уменьшить разрыв между спросом и предложением на рынке.
В целом за 2025 год доллар США существенно ослаб против евро: если в начале года за 1 доллар давали 0,98 евро, то по состоянию на декабрь курс упал до 0,86 евро. Самый низкий показатель был в сентябре – 0,84 евро за доллар.