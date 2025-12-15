Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,19 гривны. То есть цена американской валюты упала всего на 8 копеек против 12 декабря. Официальный курс евро составляет 49,46 гривны, то есть цена упала на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 16 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,24 гривны;

евро – 49,65 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 15 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,45 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,41 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,15 гривны, продажа – по 42,55 гривны.

Каким будет курс евро на рынке?