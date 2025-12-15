Перед Різдвом курс євро коливатиметься на міжбанку 48 – 49,75 гривні, з можливими щоденними змінами залежно від попиту на валюту та економічних чинників. Водночас НБУ готовий підтримувати стабільність гривні через валютні інтервенції, що дозволяє мінімізувати коливання курсу та зменшити розрив між попитом та пропозицією на ринку.

Загалом за 2025 рік долар США суттєво ослаб проти євро: якщо на початку року за 1 долар давали 0,98 євро, то станом на грудень курс впав до 0,86 євро. Найнижчий показник був у вересні – 0,84 євро за долар.