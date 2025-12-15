Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,19 гривні. Тобто ціна американської валюти впала всього на 8 копійок проти 12 грудня. Офіційний курс євро становить 49,46 гривні, тобто ціна впала на 5 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 16 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,24 гривні;
- євро – 49,65 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 15 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,45 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,41 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,15 гривні, продаж – по 42,55 гривні.
Яким буде курс євро на ринку?
Перед Різдвом курс євро коливатиметься на міжбанку 48 – 49,75 гривні, з можливими щоденними змінами залежно від попиту на валюту та економічних чинників. Водночас НБУ готовий підтримувати стабільність гривні через валютні інтервенції, що дозволяє мінімізувати коливання курсу та зменшити розрив між попитом та пропозицією на ринку.
Загалом за 2025 рік долар США суттєво ослаб проти євро: якщо на початку року за 1 долар давали 0,98 євро, то станом на грудень курс впав до 0,86 євро. Найнижчий показник був у вересні – 0,84 євро за долар.