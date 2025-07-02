Вырос почти до 50: сколько гривен надо, чтобы купить 500 евро сегодня

Евро весомо подорожал в июне. В июле эта тенденция продолжается. Сейчас за 1 евро придется отдать почти 50 гривен.

Что происходит с курсом евро сейчас

2 июля официальный курс в Украине составляет 49,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин" банковский курс евро сейчас вырос так:

покупка – 49 гривны за евро;

продажа – 49,70 гривны за евро.

В обменниках изменения также ощутимы, там средний курс сейчас такой:

покупка – 49,40 гривны за евро;

продажа – 49,58 гривны за евро.

Сколько гривен сегодня в 500 евро

если обменивать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 24 500 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность получить ориентировочно – 24 700 гривен.

Какая сумма нужна, чтобы купить 500 евро сейчас