2 июля, 17:24
Вырос почти до 50: сколько гривен надо, чтобы купить 500 евро сегодня
Основні тези
- По состоянию на 2 июля официальный курс евро в Украине составляет 49,41 гривны.
- Курс покупки евро в банках – 49 гривен, а продажи – 49,70 гривен; в обменниках – покупка по 49,40 гривен, продажа по 49,58 гривны.
Евро весомо подорожал в июне. В июле эта тенденция продолжается. Сейчас за 1 евро придется отдать почти 50 гривен.
Что происходит с курсом евро сейчас
2 июля официальный курс в Украине составляет 49,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин" банковский курс евро сейчас вырос так:
- покупка – 49 гривны за евро;
- продажа – 49,70 гривны за евро.
В обменниках изменения также ощутимы, там средний курс сейчас такой:
- покупка – 49,40 гривны за евро;
- продажа – 49,58 гривны за евро.
Сколько гривен сегодня в 500 евро
- если обменивать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 24 500 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность получить ориентировочно – 24 700 гривен.
Какая сумма нужна, чтобы купить 500 евро сейчас
- для приобретения 500 евро в банке нужно примерно – 24 850 гривен;
- чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо в среднем – 24 790 гривен.