После Пасхи евро достигло 48 гривен

За выходные европейская валюта подорожала в банках и достигла 48 гривен. В то же время в обменниках и на черном рынке валюта на отметке более 47 гривен. Доллар кое-где потерял цену.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (+3 копейки против 18 апреля) и продажа по 41,60 гривны (+3 копейки).

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Покупка евро проходит по 47 гривен (+40 копеек), продажа – по 48 гривен (+60 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек), а продать по 41,10 гривны (-10 копеек).

(-5 копеек), а продать (-10 копеек). Покупка евро по 47,30 гривны (+52 копейки), а продажа по 47,50 гривны (+54 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 21 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,75 гривны (+29 копеек), а продают по 41,26 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+29 копеек), а продают (+10 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 22 апреля, евро покупают по 47,20 гривны (+63 копейки), а продают по 47,70 гривны (-58 копеек).

Что с курсом после Пасхи

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, как после Пасхи, ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10 – 15%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что обычно накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки.

Кроме того, не является исключением сохранение относительной тождественности курсов и в течение послепраздничной недели.

После американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых кормчих. Но ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.

Коридоры валютных колебаний с 21 апреля по 28 апреля: