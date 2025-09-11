Курс евро в Украине стабилен. Незначительное подорожание этой валюты было замечено в начале месяца. Сейчас происходят лишь незначительные колебания.

Какой курс евро в Украине сейчас?

11 сентября, официальный курс евро в Украине достиг – 48,24 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Индексация пенсий: стоит ли ожидать повышения выплат до конца года

Средний банковский курс, как сообщает "Минфин", изменился следующим образом:

покупка – 48,05 гривны за евро;

продажа – 48,64 гривны за евро.

А вот в обменниках ситуация с курсом такая:

покупка – 48,40 гривны за евро;

продажа – 48,60 гривны за евро.

Сколько евро можно купить, если потратить 20 тысяч?

если покупать евро в банке, за 20 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 411,2 евро;

а вот в обменнике за 20 тысяч гривен удастся выручить примерно – 411,5 евро.

Что происходит с курсом евро сейчас?

В течение сентября курс евро будет оставаться стабильным. Согласно прогнозам, он будет колебаться в пределах 48 – 49,50 гривны.

С 8 по 14 сентября курс евро на межбанке будет находиться в пределах 48 – 49 гривен на межбанке. На наличном рынке диапазон несколько больше – 48 – 49,50 гривны.

Напомним! Недавно мы рассказывали о том, какую евровую купюру выводят из обращения. Речь идет о банкноте 500 евро. В частности, именно этой купюры нет в новой серии. В то же время сейчас она еще является действующим платежным средством.