Может ли евро подорожать до 46 гривен перед Пасхой
- На следующую неделю курс евро на наличном рынке не пересечет отметки в 45,50 гривны.
- Межбанк и наличный рынок ожидаются в пределах 44,50 – 45,50 гривны за евро с 14 по 20 апреля.
Валютный эксперт отмечает, что на сегодня наличный рынок держится несколько ниже межбанка. На следующую неделю ожидается, что рынок будет уравновешен, а курс евро на наличном рынке не пересечет отметки в 45,50 гривны.
Какой курс евро будет перед Пасхой
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что валютный рынок в период с 14 по 20 апреля будет зависеть от нескольких факторов.
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Первым является то, что НБУ может принять монетарные меры. Таким образом, 17 апреля регулятор может пересмотреть учетную ставку в сторону увеличения до 16 – 16,5%.
Также, рынок живет в условиях режима управляемой гибкости, что дает право сохранять все средства воздействия на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.
Еще одним фактором может стать геополитические процессы достижения мира в Украине. Впрочем именно экономические факторы являются главными для формирования валютного рынка.
По сколько будет евро с 14 по 20 апреля:
- межбанк: 44,50 – 45,50 гривны за евро,
- наличный рынок: 44,50 – 45,50 гривны за евро.