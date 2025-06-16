Официальное евро прыгает в цене: валюта больше не по 48 гривен

За выходные официальный курс евро опустился ниже чем 48 гривен за валюту. НБУ установил курс на уровне 47,69 гривны. Зато на 17 июня цена снова поднимется до более 48 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,44 гривны. То есть цена валюты упала на 4 копейки против 13 июня. Официальный курс евро взамен составляет 47,69 гривны. То есть цена упала на 39 копеек.

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По состоянию на 17 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,53 гривны,

евро – 48,06 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,54 гривны , продажа – по 41,48 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

Какой курс доллара ожидать на рынке

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что менять доллар на евро пока не стоит, ведь пока отсутствуют причины для обесценивания американской валюты. Таким образом, ожидается, что доллар будет составлять 41,60 – 41,90 гривны за валюту на этой неделе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту. Зато в мае уровень инфляции вырос на 1,3%, а в годовом измерении – до 15,9%. В то же время как ожидается, такой уровень является пиковым и в дальнейшем уровень цен будет медленно спадать.

Обратите внимание! Более 80% мирового капитала хранится именно в долларах, что фактически гарантирует стабильность этой валюты.