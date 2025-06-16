Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,44 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 13 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,69 гривні. Тобто ціна впала на 39 копійок.

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Станом на 17 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,53 гривні,

євро – 48,06 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,54 гривні , продаж – по 41,48 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,55 гривні.

Який курс долара очікувати на ринку

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що змінювати долар на євро поки не варто, адже наразі відсутні причини для знецінення американської валюти. Таким чином, очікується, що долар буде становитиме 41,60 – 41,90 гривні за валюту цього тижня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З початку червня попит на долари на 5% – 7% перевищує пропозицію, що є цілком прийнятним показником: тобто на ринку відбуваються живі процеси, що не провокують курс до зростання. Натомість у травні рівень інфляції зріс на 1,3%, а у річному вимірі – до 15,9%. Водночас як очікується, такий рівень є піковим і надалі рівень цін поволі спадатиме.

Зверніть увагу! Понад 80% світового капіталу зберігається саме в доларах, що фактично гарантує стабільність цієї валюти.