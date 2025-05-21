Сначала существенно подорожало, а потом упало: какой курс евро установил НБУ

Официальный курс евро показывает разностороннее движение цены. Если вчера цена выросла на 40 копеек, то сегодня курс пустился на 20 копеек. Курс доллара также показал спад, но не такой существенный.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 20 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,65 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.

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По состоянию на 22 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 46,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,81 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Прогноз курса евро

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, максимальная отметка курс евро может достичь 47 гривен, а минимальная 45,50 гривны за валюту на наличном рынке.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.

Поэтому, банкир добавляет, что это, в первую очередь, развитие экспорта. В то же время влияние будут иметь еще и отрасли, создающих ВВП страны, а это аграрный сектор, ВПК и строительство.