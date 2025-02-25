За сколько сегодня можно купить и продать 200 евро

Курс евро в Украине в течение февраля не претерпевал весомых изменений. Небольшие колебания хоть и происходили, однако, в целом ситуация стабильна.

Как изменился курс евро в конце февраля 25 февраля, официальный курс евро в Украине достиг – 43,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Сотни миллиардов долларов: во Всемирном банке оценили сумму восстановления Украины после войны Как сообщает "Минфин", средний курс в банках сегодня такой: покупка в банках происходит по среднему курсу 43,50 гривны за евро;

продажа – 44,07 гривны за евро. В обменниках, в свою очередь, ситуация такова: покупка осуществляется по среднему курсу 43,80 гривны за евро;

продажа – 43,95 гривны за евро. Сколько нужно потратить на покупку 200 евро сегодня если покупка осуществляется в банке , на 200 евро нужно потратить примерно 8 814 гривен;

, на 200 евро нужно потратить примерно 8 814 гривен; при покупке 200 евро в обменнике придется выложить ориентировочно 8 790 гривен. Какую сумму можно получить за сдачу 200 евро при сдаче 200 евро в банке , можно получить в среднем 8 700 гривен;

, можно получить в среднем 8 700 гривен; в обменнике за 200 евро дадут ориентировочно 8 760 гривен.