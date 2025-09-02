За последние сутки американская валюта подорожала на 5 копеек, а европейская валюта – аж на 27 копеек. Зато завтра, 3 сентября, доллар почти не изменится, а евро резко потеряет цену.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 1 сентября. Официальный курс евро составляет 48,46 гривны, то есть цена выросла на 27 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Новое сближение Москвы и Нью-Дели: Россия планирует производство Су-57 в Индии

По состоянию на 3 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,36 гривны;

евро – 48,17 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 2 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,07 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,45 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Какого курса валют ждать?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в начале года курс доллара был на уровне 42 гривен, а сейчас цена валюты на 1% – 1,3% ниже той отметки.

Зато на этой неделе ожидается, что американская валюта будет находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле.

Влиять на курс будут следующие факторы:

Замедление инфляции – пока известно, что потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляция была на уровне 14,1%.

– пока известно, что потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляция была на уровне 14,1%. Режим управляемой гибкости НБУ – любой ажиотаж или всплеск чрезмерной активности покупателей будет сдерживаться регулятором.

Что известно о цене валют в сентябре?