Евро вырвалось вперед: как изменились курсы валют от НБУ
- За последние сутки официальный курс доллара США вырос на 5 копеек до 41,37 гривны, а евро поднялся на 27 копеек до 48,46 гривны.
- На курс валют будут влиять геополитические факторы, экономическое развитие и другие факторы, с ожиданием, что курс доллара останется в пределах 41,6 – 42 гривен, а курс евро – между 48 – 49,5 гривны за евро.
За последние сутки американская валюта подорожала на 5 копеек, а европейская валюта – аж на 27 копеек. Зато завтра, 3 сентября, доллар почти не изменится, а евро резко потеряет цену.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 1 сентября. Официальный курс евро составляет 48,46 гривны, то есть цена выросла на 27 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 3 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,36 гривны;
- евро – 48,17 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 2 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,07 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,45 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Какого курса валют ждать?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в начале года курс доллара был на уровне 42 гривен, а сейчас цена валюты на 1% – 1,3% ниже той отметки.
Зато на этой неделе ожидается, что американская валюта будет находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.
В первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле.
Влиять на курс будут следующие факторы:
- Замедление инфляции – пока известно, что потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляция была на уровне 14,1%.
- Режим управляемой гибкости НБУ – любой ажиотаж или всплеск чрезмерной активности покупателей будет сдерживаться регулятором.
Что известно о цене валют в сентябре?
- В сентябре на курс валют будут влиять геополитические факторы, начало бюджетного процесса, ход войны и развитие основных отраслей экономики, рост ВВП, рассказал банкир Тарас Лесовой.
- Если курс доллара будет на уровне 41,6 – 42 гривен, то курс евро ожидается в пределах 48 – 49,5 гривны за евро.
- Кроме того, соотношение доллара и евро скорее всего останется в промежутке 1,15 – 1 1,20.