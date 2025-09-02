Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 1 вересня. Офіційний курс євро становить 48,46 гривні, тобто ціна виросла на 27 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 3 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,36 гривні;
- євро – 48,17 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 2 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,07 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,45 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
Якого курсу валют чекати?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку року курс долара був на рівні 42 гривень, а зараз ціна валюти на 1% – 1,3% нижча від тієї позначки.
Натомість цього тижня очікується, що американська валюта перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.
У перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою.
Впливатимуть на курс такі чинники:
- Уповільнення інфляції – наразі відомо, що споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляція була на рівні 14,1%.
- Режим керованої гнучкості НБУ – будь-який ажіотаж чи сплеск надмірної активності покупців буде стримуватися регулятором.
Що відомо про ціну валют у вересні?
- У вересні на курс валют впливатимуть геополітичні чинники, початок бюджетного процесу, перебіг війни та розвиток основних галузей економіки, зростання ВВП, розповів банкір Тарас Лєсовий.
- Якщо курс долара буде на рівні 41,6 – 42 гривень, то курс євро очікується в межах 48 – 49,5 гривні за євро.
- Крім того, співвідношення долара та євро скоріше за все зостанеться в проміжку 1,15 – 1,20.