Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 1 вересня. Офіційний курс євро становить 48,46 гривні, тобто ціна виросла на 27 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 3 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,36 гривні;

євро – 48,17 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 2 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,07 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 41,45 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Якого курсу валют чекати?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку року курс долара був на рівні 42 гривень, а зараз ціна валюти на 1% – 1,3% нижча від тієї позначки.

Натомість цього тижня очікується, що американська валюта перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою.

Впливатимуть на курс такі чинники:

Уповільнення інфляції – наразі відомо, що споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляція була на рівні 14,1%.

– наразі відомо, що споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляція була на рівні 14,1%. Режим керованої гнучкості НБУ – будь-який ажіотаж чи сплеск надмірної активності покупців буде стримуватися регулятором.

Що відомо про ціну валют у вересні?