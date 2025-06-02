Евро выросло, а доллар не изменился: какие курсы установил НБУ
- Официальный курс доллара остался на уровне 41,52 гривны, тогда как евро выросло до 47,07 гривны.
- Прогнозируется стабильность курса гривны относительно доллара в начале июня с возможными незначительными колебаниями.
За выходные официальный курс доллара ни подорожал, ни подешевел, оставшись на уровне прошлой пятницы. Зато евро показало резкий рост, где цена взлетела на 27 копеек.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты не изменилась против 30 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 27 копеек.
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По состоянию на 3 июня курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,61 гривны,
- евро – 47,50 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 2 июня курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,73 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,51 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,57 гривны.
Как менялся курс доллара в конце мая 2025 года
Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в течение 23 – 30 мая самый высокий официальный курс был 28 мая, ведь составлял 41,68 гривны за доллар. Зато на наличном рынке цена была несколько иной.
Самый высокий курс доллара наблюдался во вторник – в пределах 41,20 – 41,77 гривны за доллар. В понедельник и четверг обменный диапазон был несколько ниже – 41,14 – 41,70 гривен за доллар, а под конец недели котировки стабилизировались на уровне 41,15 – 41,71 гривны за доллар.
Золотько добавляет, что ситуация на валютном рынке остается стабильной. Не стоит ожидать резких скачков и давления на гривну.
Кроме того, в начале июня также прогнозируется стабильность по курсу гривны, однако незначительные колебания все-таки могут присутствовать.