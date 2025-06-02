Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,52 гривні. Тобто ціна валюти не змінилася проти 30 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,07 гривні. Тобто ціна виросла на 27 копійок.

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Станом на 3 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,61 гривні,

євро – 47,50 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,73 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Як змінювався курс долара наприкінці травня 2025

Як розповіла банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, протягом 23 – 30 травня найвищий офіційний курс був 28 травня, адже становив 41,68 гривні за долар. Натомість на готівковому ринку ціна буле дещо іншою.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Найвищий курс долара спостерігався у вівторок – у межах 41,20 – 41,77 гривні за долар. У понеділок і четвер обмінний діапазон був дещо нижчим – 41,14 – 41,70 гривень за долар, а під кінець тижня котирування стабілізувалися на рівні 41,15 – 41,71 гривні за долар.

Золотько додає, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною. Не варто очікувати різких стрибків та тиску на гривню.

Крім того, на початку червня також прогнозується стабільність щодо курсу гривні, однак незначні коливання все-таки можуть бути присутніми.