Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты не изменилась против 30 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 27 копеек.

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По состоянию на 3 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,61 гривны,

евро – 47,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,73 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Как менялся курс доллара в конце мая 2025 года

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в течение 23 – 30 мая самый высокий официальный курс был 28 мая, ведь составлял 41,68 гривны за доллар. Зато на наличном рынке цена была несколько иной.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Самый высокий курс доллара наблюдался во вторник – в пределах 41,20 – 41,77 гривны за доллар. В понедельник и четверг обменный диапазон был несколько ниже – 41,14 – 41,70 гривен за доллар, а под конец недели котировки стабилизировались на уровне 41,15 – 41,71 гривны за доллар.

Золотько добавляет, что ситуация на валютном рынке остается стабильной. Не стоит ожидать резких скачков и давления на гривну.

Кроме того, в начале июня также прогнозируется стабильность по курсу гривны, однако незначительные колебания все-таки могут присутствовать.