Превысит ли курс доллара 41 гривну: в Нацбанке ответили, стоит ли бояться падения нацвалюты

НБУ планирует вернуться к более либеральной политике поддержки национальной валюты, как только это позволит целый ряд условий. В учреждении отмечают, что волнения по поводу возможной девальвации гривны преждевременны.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, НБУ будет работать над сохранением макроэкономической стабильности нашего государства и в условиях фиксированного курса, и после перехода к "плавающему" курсу гривны.

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Почему доллара по 41 не будет

В бюджете Украины на 2024 год заложен курс 41,4 гривны за доллар, существенно отличающийся от текущих 36,6. Однако закладка такого курса в бюджет не обязует НБУ вносить изменения в нынешний курс, а является условной бюджетной цифрой для перевода долларовых поступлений.

Курс гривны в государственном бюджете – это не цель и прогноз. В частности, на 2023 год правительство уже закладывало курс гривны на уровне 42,2 за доллар, однако это никак не повлияло на текущий курс, установленный НБУ,

– объяснил Фурман.

Национальный банк Украины проводит независимую политику на валютном рынке, что является одним из обязательных признаков демократии. И благодаря этой политике Украина смогла добиться макроэкономической стабильности, о чем свидетельствует уменьшение инфляции гривны.

Каким будет внедрение "плавающего" курса

: в начале 2023 года уровень инфляции национальной валюты составил 26,6%. Однако на август его удалось стабилизировать до 8,6%.

Несколько недель назад Нацбанк заявил о том, что в будущем может отказаться от фиксированного курса гривны, установленного на уровне 36,6 за доллар. Однако ни о каких конкретных датах речь не шла, ведь для этого нужны соответствующие условия и согласование этой политики с Международным валютным фондом.

"Приоритетами в работе Национального банка являются уменьшение инфляции, поддержка золотовалютных резервов Украины и финансовая устойчивость нашего государства. Если все эти факторы, вместе с сохранением международной помощи, будут соблюдены, то только тогда НБУ сможет вернуться к валютно-курсовой модели, которой он придерживался перед полномасштабным вторжением", – отмечает член совета НБУ.

Фиксированный курс гривны вносит дисбаланс в экономику. Поэтому главной целью перехода к "плавающему" курсу гривны является усиление устойчивости и адаптивности украинской экономики и финансового рынка.

Василий Фурман о курсе гривны в 2024 году: смотрите видео

Отказ от фиксированного курса гривны не будет означать девальвацию

Впрочем, отказ от фиксированного курса не означает, что НБУ полностью откажется от регулирования гривны. Ведь при переходе к "плавающему" курсу Нацбанк все равно будет присутствовать на валютном рынке и будет "сглаживать" колебания курса гривны.

"Украинский валютный рынок сегодня несбалансирован. Импорт существенно преобладает экспорт, и поэтому Национальный банк постоянно осуществляет валютные интервенции (продажу или закупку валюты с целью влияния на курс – 24 Канал)", – пояснил Фурман.

Что известно о бюджете 2024

Правительство Украины одобрило основные показатели бюджета на следующий год 15 сентября, а уже 20 сентября Верховная рада приняла его в первом чтении.

Согласно обнародованным цифрам, в 2024 году доходная часть госбюджета Украины составит 1,560 триллиона гривен, а расходная – 3,108 триллиона гривен. Впрочем, значительную разницу в дефиците бюджета должна покрыть международная финансовая помощь и кредиты, которые правительство запланировало на уровне 42,8 миллиарда долларов (около 1,5 триллиона гривен).

Практически все доходы госбюджета будут направлены на оборону (1,685 триллиона гривен). В то же время в следующем году Украина планирует выплатить 606,5 миллиарда гривен долгов.

Также в государственном бюджете была проведена индексация минимальных зарплат и пенсий, увеличив их до 7 100 и 2 361 гривны соответственно. При этом, правительство запланировало на 2024 год рост украинской экономики на 5%.

: За почти 2 года войны НБУ потратил из золотовалютных резервов более 40 миллиардов долларов. В то же время за этот период Украина получила 60 миллиардов долларов финансовой помощи. Это положительно повлияло на золотовалютные резервы, которые выросли по сравнению с довоенными показателями на 25% и достигли 40 миллиардов. По прогнозу НБУ, в следующем году эта цифра также может увеличиться.