В ноябре может сформироваться курс на конец года: будет ли доллар по 42 гривны

В ноябре украинцы могут столкнуться с новыми вызовами на валютном рынке, ведь объем макрофинансовой помощи останется ключевым фактором, который повлияет на курс гривны. Не исключено, что под конец месяца доллар может достичь новой психологической отметки.

Как объем макрофина будет влиять на курс в ноябре

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, в ноябре Нацбанк скорее всего сохранит свою роль на рынке. При таких условиях не стоит ожидать стремительных и чрезмерных курсовых колебаний.

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В то же время в течение ноября важным фактором будет оставаться объем макрофинансовой помощи. Как напоминает Лесовой, в начале октября Украина получила суммарно лишь 69% финпомощи, это более 20 миллиардов долларов, от запланированных на текущий год – 37 миллиардов долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Именно поэтому наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

На каком уровне будет курс в последний месяц осени

Лесовой отмечает, что в течение месяца основные валютные изменения будут происходить в коридорах 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро на межбанке. Что касается наличного рынка, то доллар будет на уровне 41,3 – 42 гривен за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро.

При этом колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые изменения векторов. По-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным "продвижением" вверх,

– добавляет банкир.

Ожидается, что на конец следующего месяца доллар может вплотную приблизиться даже к 42 гривнам. Кроме того, можно предположить, что в ноябре где-то на 75 – 80% будет окончательно сформирован курс на конец года.