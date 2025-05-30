Доллар и евро упали: НБУ установил курсы

Доллар от НБУ подешевел в цене на 7 копеек, в то же время евро потеряло 27 копеек. С начала июня курс доллар не изменится, но евро взамен вырос.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 29 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,80 гривны. То есть цена упала на 27 копеек.

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По состоянию на 2 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,73 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Что с курсом доллара в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, начало лета на валютном рынке пройдет без особых сюрпризов. Курсовые показатели официальных курсов будут такими: 41,60 – 41,90 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Замечу, что конъюнктура не меняется уже более 1,5 месяца: на рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.

В то же время валютные колебания на наличном рынке и межбанке будут в таких пределах: 41,60 – 41,90 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 41,80 гривны за доллар (на наличном рынке).