Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 29 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,80 гривны. То есть цена упала на 27 копеек.

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По состоянию на 2 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,73 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Что с курсом доллара в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, начало лета на валютном рынке пройдет без особых сюрпризов. Курсовые показатели официальных курсов будут такими: 41,60 – 41,90 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Замечу, что конъюнктура не меняется уже более 1,5 месяца: на рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.

В то же время валютные колебания на наличном рынке и межбанке будут в таких пределах: 41,60 – 41,90 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 41,80 гривны за доллар (на наличном рынке).