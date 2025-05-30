Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,52 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 29 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,80 гривны. То есть цена упала на 27 копеек.
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По состоянию на 2 июня курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,52 гривны,
- евро – 47,07 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 30 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,73 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,51 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,87 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Что с курсом доллара в июне
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, начало лета на валютном рынке пройдет без особых сюрпризов. Курсовые показатели официальных курсов будут такими: 41,60 – 41,90 гривны за доллар.
Замечу, что конъюнктура не меняется уже более 1,5 месяца: на рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.
В то же время валютные колебания на наличном рынке и межбанке будут в таких пределах: 41,60 – 41,90 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 41,80 гривны за доллар (на наличном рынке).