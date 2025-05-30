Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,52 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 29 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,80 гривні. Тобто ціна впала на 27 копійок.
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Станом на 2 червня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,52 гривні,
- євро – 47,07 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 30 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,73 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
Що з курсом долара у червні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, початок літа на валютному ринку пройде без особливих сюрпризів. Курсові показники офіційних курсів будуть такими: 41,60 – 41,90 гривні за долар.
Зауважу, що кон’юнктура не змінюється вже понад 1,5 місяця: на ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.
Водночас валютні коливання на готівковому ринку та міжбанку будуть в таких межах: 41,60 – 41,90 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 41,80 гривні за долар (на готівковому ринку).