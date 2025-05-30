Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,52 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок проти 29 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,80 гривні. Тобто ціна впала на 27 копійок.

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Станом на 2 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,52 гривні,

євро – 47,07 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,73 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,87 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Що з курсом долара у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, початок літа на валютному ринку пройде без особливих сюрпризів. Курсові показники офіційних курсів будуть такими: 41,60 – 41,90 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зауважу, що кон’юнктура не змінюється вже понад 1,5 місяця: на ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.

Водночас валютні коливання на готівковому ринку та міжбанку будуть в таких межах: 41,60 – 41,90 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 41,80 гривні за долар (на готівковому ринку).