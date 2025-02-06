Евро от НБУ снова существенно выросло

За последние сутки НБУ повысил курс евро до почти 43,50 гривны, а курс доллара наоборот опустил, хотя и не существенно. Зато в последний рабочий день недели регулятор ожидает удешевления обеих валют, особенно европейской.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,65 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 6 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,40. То есть цена выросла на 29 копеек.

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По состоянию на 7 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,49 гривны,

евро – 42,97 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,71 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 40,72 гривны, продажа – 41,82 гривны.

Какой официальный курс ждать

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, валютный рынок будет в изменчивом состоянии на следующей неделе. Хотя колебания курсов будет частым, однако стоимость будет оставаться в обычных пределах.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что двухэтапная коррекция учетной ставки стала весомым инструментом для укрепления гривны и способствовала снижению ажиотажа на валютном рынке.

Как добавляет Лесовой, стратегия Нацбанка, которая есть сейчас, действует довольно эффективно и действенно. Стабильная ситуация на валютном рынке положительно сказывается не только на каждом гражданине, ведь курсовые показатели в меру сдерживают и инфляционную "пыль", то есть цены не растут.

Заметьте! На наличном рынке с 10 по 16 февраля курсы будут такими: 41,70 – 42,50 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.