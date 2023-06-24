Российские банки резко повысили курс доллара и евро

Банки в России после начала мятежа Пригожина резко подняли курс доллара и евро. Самый высокий курс в российском коммерческом банке "Росбанк".

Российские пропагандисты написали, что самый выгодный курс в "Промсвязьбанке". Следует отметить, что из Москвы уже вылетел самолет Путина, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации с курсом в России

Курс рубля к доллару и евро резко вырос на фоне информации о мятеже Пригожина и движении вагнеровцев в Москву.

Так, российские СМИ обнародовали, как их банки подняли курс. В частности:

Росбанк – доллар можно купить за 105 рублей, евро – за 115 рублей, а продать – за 76,17 рубля и 82,97 рубля;

Газпромбанк – доллар стоит 97,3 рубля, евро – 104,3 рубля;

Сбербанк – доллар – 94,57 и евро – 104,19 рубля;

Промсвязьбанк – по 84,87 рубля за доллар и 93,06 – за евро.

Буквально 23 июня доллар стоил в России ориентировочно 84 рубля, евро – 91 рубль.

Кстати, курс рубля к гривне по состоянию на 24 июня, согласно данным Минфина, составляет 30 гривен за 100 рублей, и 23 июня был аналогичным.

Акции российских компаний также упали

На фоне заявлений о мятеже Евгения Пригожина акции российских компаний приняли удар и упали.

Так, согласно данным РБК-Украина, диапазон обесценивания ценных бумаг колеблется от 1% до почти 6%. По состоянию на утро 24 июня, больше всего упали в цене акции компаний:

HeadHunter ADR (-5,56%);

Yandex (-4,15%);

TCS Group Holdings PLS (-3,80%).

Кстати, на фоне событий в России граждане массово скупают билеты из страны. Билетов на прямые рейсы в Стамбул, Астану и Тбилиси не осталось. С пересадкой или двумя остается по несколько штук. Кроме этого, на оставшиеся билеты выросла цена. К примеру, в Ереван вместо 10 тысяч – чуть ли не 200 тысяч.