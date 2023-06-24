Російські пропагандисти написали, що найвигідніший курс в "Промсвязьбанку". Варто зазначити, що з Москви вже вилетів літак Путіна, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію з курсом в Росії

Курс рубля до долара та до євро різко зріс на тлі інформації про заколот Пригожина та рух вагнерівців до Москви.

Так, російські ЗМІ оприлюднили, як їхні банки підняли курс. Зокрема:

Росбанк – долар можна купити за 105 рублів, євро – за 115 рублів, а продати – за 76,17 рубля і 82,97 рубля;

Газпромбанк – долар коштує 97,3 рубля, євро – 104,3 рубля;

Сбербанк – долар – 94,57 і євро – 104,19 рубля;

Промсвязьбанк – по 84,87 рубля за долар та 93,06 – за євро.

Буквально 23 червня долар коштував у Росії орієнтовно 84 рублі, євро – 91 рубль.

До речі, курс рубля до гривні станом на 24 червня, згідно з даними Мінфіну, становить 30 гривень за 100 рублів і 23 червня був аналогічним.

Акції російських компаній також впали

На тлі заяв про заколот Євгенія Пригожина акції російських компаній прийняли удар та впали.

Так, згідно з даними "РБК-Україна", діапазон знецінення цінних паперів коливається від 1% до майже 6%. Станом на ранок 24 червня, найбільше впали в ціні акції компаній:

HeadHunter ADR (- 5,56%);

Yandex (- 4,15%);

TCS Group Holdings PLS (- 3,80%).

До речі, на тлі подій у Росії громадяни масово скуповують квитки з країни. Білетів на прямі рейси до Стамбула, Астани та Тбілісі не залишилося. З пересадкою чи двома залишається по декілька штук. Окрім цього, на білети, які залишились, зросла ціна. Наприклад, до Єревана, замість 10 тисяч, коштує ледь не 200 тисяч.