Такое мнение 24 Каналу высказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, мятеж Евгения Пригожина может развиться во что-то большее.

Вашему вниманию Ближайшие часы станут ключевыми, вагнеровцы хотят дойти до Москвы, – разведка Британии.

"Граждане в Ростове смотрят на все и воспринимают как кино. Здесь сидят эти боевики с пулеметами. Это Крым и Донецк образца 2014 года. Потом будут появляться какие-то флаги", – сказал Ступак.

События в России напоминают Крым и Донецк в 2014 году: смотрите видео

Уже начинают гореть и падать самолеты. Есть сообщения, что вагнеровцев расстреливает фронтовая авиация. Однако на вооружении у боевиков есть по меньшей мере две системы ПВО "Панцирь-С1".

Между тем, на выезде из Москвы начали появляться окопы. Со стороны района Ясенево заметили бронетранспортеры.

Пригожина не пытались остановить

"Что меня лично удивило, Пригожина вообще не пытались остановить. Он просто пошел на Ростов. А где Росгвардия, ОМОН, тыловые подразделения, которые должны были остановить его от этого выхода?" – отметил Ступак.

В то же время, уже никто не упоминает об обстреле базы вагнеровцев со стороны российских военных. Возможно, это была какая-то постановка, повод раскрутить гражданскую войну в России.

Мятеж Пригожина: коротко