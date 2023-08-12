Российский рубль катится в бездну: уже достался отметки в 100 за доллар
В России совершенно не чувствуют санкций, наложенных из-за войны войны, развязанной против Украины. Настолько не чувствуют, что курс рубля продолжает уверенно падать в бездну.
Так, в обменниках за один доллар россияне должны выложить теперь 100 рублей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Обратим внимание, что в прошлый раз такой курс был в начале полномасштабного вторжения.
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Рубль продолжает обесцениваться
Собственно, так низкий курс рубля фиксировали в последний раз в марте 2022 года. В конце концов, российский рубль снова улетел в бездну 11 августа.
Вернемся к марту 2022 года. Как отметили эксперты, тогда по российскому финансовому рынку ударили первые пакеты санкций. И тогда экономика страны-агрессора находилась под давлением геополитической неопределенности, связанной с нападением на Украину.
Понятно, что в России пытались изо всех сил скрыть масштабы проблем. Более того, даже уверяли, что экономика приходит в себя и адаптируется к санкциям.
А теперь – к курсу рубля по состоянию на 11 августа. Независимые финансовые аналитики и здесь обнаружили объяснения. Мол, основной фактор – дефицит предложения валюты на рынке, вызванный высоким спросом на нее.
Последнее связано с сокращением экспортных доходов. А вот здесь уже виновато снижение физических объемов поставок, а также цен на сырье. А еще на ситуацию с курсом влияет отток капитала.
Рубль в тройке слабых валют: почему так происходит
- Как отмечают журналисты, одна из главных причин – санкции, наложенные на страну.
- Но это еще не всё. Ведь на стоимость российской валюты тоже повлиял отток валюты из страны-агрессора.
- А еще усложняют ситуацию для врага условия торговли на внешних рынках.
- Не стоит забывать также, что расходы из бюджета России продолжают расти. Обратную динамику демонстрируют доходы от экспорта нефти и газа.
- Что касается тройки самых слабых валют. То это говорится о рейтинге среди развивающихся стран. Его пополнили турецкая лира и аргентинское песо.