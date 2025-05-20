Власти России хотят обвалить рубль до 100 за доллар, чтобы "спасти" бюджет

Правительство России планирует постепенное удешевление рубля. Это поможет увеличить поступления в бюджет.

Почему власти России хотят обвалить рубль

В России есть общий интерес к ослаблению рубля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Российские власти заинтересованы в постепенном удешевлении рубля до уровня 100 за доллар, что может помочь увеличить поступления в бюджет. Анонимный источник отметил, что есть общий интерес к ослаблению рубля – например, до уровня около 100 за доллар. Однако при условии, что падение будет постепенным и не выйдет за эти пределы.

Позиция источника в целом совпадает с прогнозом правительства России относительно среднего курса в 94,3 рубля за доллар в 2025 году.

Слабый рубль поможет правительству пополнить государственную казну в условиях снижения нефтяных доходов, вызванного как укреплением валюты, так и международными санкциями и падением мировых цен на энергоносители, пишет агентство. Это уже заставило Россию втрое увеличить прогноз нынешнего дефицита бюджета.

Источник также сообщил, что курс на уровне 110–120 рублей за доллар был бы выгодным для бюджета благодаря росту нефтяных поступлений в рублях, но правительство и Центробанк не приветствовали бы сопутствующий рост инфляции.

Какова сейчас ситуация с рублем

В этом году российский рубль укрепился примерно на 40% и торгуется около 80 за доллар. Укрепление рубля в основном связано с ожиданием мирного урегулирования войны против Украины и сокращением импорта.

Однако аналитики предупреждают, что отрицательный результат первых за три года прямых переговоров между Россией и Украиной или новые западные санкции могут вызвать массовую скупку иностранной валюты.

Власти России регулирует валютный рынок через обязательную продажу валюты экспортерами, ежедневные интервенции и валютный контроль, введенный после вторжения России в Украину в 2022 году.