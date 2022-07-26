Курс доллара снова вырос: сколько стоит валюта в обменниках и на черном рынке 26 июля

Средний курс доллара вырос до более 39 гривен в обменниках. Евро также продолжает прибавлять в цене 26 июля. Сколько стоит валюта в обменниках и на черном рынке 26 июля, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,30 гривны за доллар при покупке (+50 копеек против 25 июля). Тогда как продают валюту в банках за 39,50 гривны за доллар (+20 копеек).

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Евро банки покупают за 38,40 гривны (+40 копеек), а продают в среднем за 40 гривен за евро (+20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,29 гривны (+48 копеек), а продают – за 39,57 гривны (+45 копеек), по данным finance.ua.

(+48 копеек), а продают – за (+45 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,79 гривны (+48 копеек) и продажа – 40,24 гривны (+45 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,30 гривны (+54 копейки), а продажа – 39,60 гривны (+48 копеек).

(+54 копейки), а продажа – (+48 копеек). Евро продают по 39,75 гривны (+55 копеек), а покупают за 40,20 гривны (+50 копеек).

Почему курс доллара растет

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25%, до 36,57 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Наличный курс сразу отреагировал и такие действия регулятора и в некоторых обменниках он подскочил до более чем 40 гривен за доллар.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт.

считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт. Экономический эксперт Олег Пензин прогнозирует, что курс будет чуть выше 37 гривен. "То есть будет определенный спрэд от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это многовато. Я думаю, 37 там будет плюс минус", – рассказал он.

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