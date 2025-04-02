Евро упало более чем на 20 копеек: НБУ установил курс

Официальный курс евро подешевел за последние сутки. Кроме того, официальный курс доллара опустился, но не так существенно. В то же время на 3 апреля валюты почти не изменятся.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 1 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 44,60 гривны. То есть цена упала на 22 копеек.

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По состоянию на 3 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 44,63 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,31 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,55 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Стоит ли покупать евро

Экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, укрепление евро на сегодня временное. То есть сейчас вряд ли стоит покупать европейскую валюту.

Даниил Монин Экономический эксперт К слову, не стоит совершать покупку, если валюта уже и так выросла в цене к доллару.

Монин добавляет, что существенной разницы, где именно обменивать валюту в Украине, нет. Однако сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.