Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 1 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 44,60 гривны. То есть цена упала на 22 копеек.

Смотрите также Повышение пенсий, новые акцизы и отмена лимитов на переводы: что изменится для украинцев

По состоянию на 3 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 44,63 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,31 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,55 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Стоит ли покупать евро

Экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, укрепление евро на сегодня временное. То есть сейчас вряд ли стоит покупать европейскую валюту.

Даниил Монин Экономический эксперт К слову, не стоит совершать покупку, если валюта уже и так выросла в цене к доллару.

Монин добавляет, что существенной разницы, где именно обменивать валюту в Украине, нет. Однако сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.