Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 1 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 44,60 гривні. Тобто ціна впала на 22 копійок.

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Станом на 3 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,31 гривні,

євро – 44,63 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,31 гривні , продаж – по 41,35 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,55 гривні, продаж – по 41,40 гривні.

Чи варто купляти євро

Економіст Данило Монін розповів для 24 Каналу, зміцнення євро на сьогодні тимчасове. Тобто зараз навряд чи варто купувати європейську валюту.

Данило Монін Економічний експерт До слова, не варто здійснювати купівлю, якщо валюта вже і так зросла в ціні до долара.

Монін додає, що суттєвої різниці, де саме обмінювати валюту в Україні, немає. Однак зараз маржа в обмінниках сильно зросла через збільшення оподаткування.