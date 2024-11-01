Какие курсы валют в первый день ноября

Пока доллар теряет цену в банках, евро остается без изменений. Такая же ситуация наблюдается на черном рынке. Однако в обменниках при покупке обе валюты потеряли за последние сутки едва ли не больше всего.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-7 копеек против 31 октября) и продажа – по 41,55 гривны (-5 копеек).

Читайте также Новые условия бронирования, реформа МСЭК и выплаты по инвалидности: что изменится с 1 ноября

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,60 гривны (без изменений), а продажа – по 45,19 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,49 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,49 гривны (-6 копеек).

(-1 копейка), а продать – по (-6 копеек). Покупка евро по 45,05 гривны (без изменений), а продажа по 45,20 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,86 гривны (-11 копеек), а продают – по 41,50 гривны (+2 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – по (+2 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,66 гривны (-7 копеек), а продают – по 45,35 гривны (+2 копеек).

Что будет с ценами валюты в ноябре

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в ноябре курсовые показатели могут двигаться вверх. Впрочем это не будет неожиданно.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

Поэтому на следующей неделе коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).

Кроме того, стоит еще раз напомнить, что на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость: регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос,

– добавил Лесовой.

Таким образом, ноябрьская инфляция, военные обстоятельства и прочее может слегка коснуться валютного рынка.