Валюты на рынке растут: где курсы самые выгодные

В банках и на черном рынке валюты показали рост цены. Поэтому доллар уже достиг местами 42 гривен при обмене. В то же время в обменниках американская и европейская валюта при покупке упали, но при продаже выросли.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (+10 копеек против 11 февраля) и продажа по 42 гривны (+8 копеек).

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Покупка евро происходит по 42,90 гривны (+23 копейки), а продажа по 43,50 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек), а продать по 41,82 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+10 копеек). Покупка евро по 43,35 гривны (+8 копеек), а продажа по 43,50 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,35 гривны (-14 копеек), а продают по 41,88 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,16 гривны (-7 копеек), а продают по 43,67 гривны (+15 копеек).

Прогноз курса на февраль 2025 года

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, ожидается, что в последний месяц этой зимы курс доллара может находиться на уровне 42 гривен. В то же время относительно текущего среднего курса и прогноза в конце этого года у экономиста другие выводы.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году, по моему мнению, достигнет 44 гривен за доллар, а на конец года – аж 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны до конца года.

Монин добавляет, что на сегодня наблюдается укрепление доллара. Впрочем если рассчитывать, что война в Украине может остановиться уже в этом году, то прогнозировать, что же будет с долларом, трудно. Но предполагается, что это будет более позитивный сценарий.