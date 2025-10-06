На фоне колебаний в банках и на черном рынке, именно обменники показали наиболее резкий рост за выходные. Евро например подорожало сразу на 54 копейки при покупке, а доллар – на 29 копеек. Такой скачок курсов заставляет внимательнее следить за факторами влияния на рынок.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 6 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 3 октября) и продажа по 41,50 гривны (+3 копейки). Смотрите также Соцпомощь урежут, а переводы на карту и выплата зарплаты будут по-новому: изменения с 1 октября Покупка евро проходит по 48,10 гривны (-10 копеек), продажа – по по 48,83 гривны (-3 копейки). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (+6 копеек против 1 октября), а продать по 41,39 гривны (+9 копеек).

(+6 копеек против 1 октября), а продать по (+9 копеек). Покупка евро по 48,61 гривне (-9 копеек), а продажа по 48,80 гривны (-5 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,15 гривны (+29 копеек), а продают по 41,38 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(+29 копеек), а продают по (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,65 гривны (+54 копейки), а продают по 48,92 гривны (-9 копеек). Каким будет доллар? В комментарии 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказывает, что на рынке валют отсутствуют признаки турбулентности, в частности благодаря режиму управляемой гибкости и решением НБУ относительно уровня учетной ставки.

Ожидается, что на этой неделе на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будут на уровне 41 – 41,5 гривны.

Зато если учесть такие факторы, как уровень инфляции, то из-за снижения этого показателя с июня по сентябрь это создало дополнительные условия для стабильности гривны.