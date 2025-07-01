На рынке бум: цена валют выросла повсюду

В банках, обменниках и на черном рынке курс евро уже пересек отметку в 49 гривен при покупке. Зато отметку в 42 гривны курс доллара пересек только в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,40 гривны (+5 копеек против 30 июня) и продажа по 42,05 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,75 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,40 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,73 гривны (-2 копейки), а продать по 41,68 гривны (-1 копейка).

(-2 копейки), а продать (-1 копейка). Покупка евро по 49,20 гривны (+15 копеек), а продажа по 49,42 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,35 гривны (+9 копеек), а продают по 41,82 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,95 гривны (+19 копеек), а продают по 49,45 гривны (+2 копейки).

Курс доллара в июле

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курсовые колебания будут происходить на этой неделе в пределах действия режима управляемой гибкости. Разница между курсами покупки и продажи будет, но минимальная.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Курсовые показатели могут как расти, так и снижаться, хотя такие изменения будут мелкими. Кроме этого, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов.

Лесовой отмечает, что спрос на валюту ожидается на 5% – 7% больше. Нацбанк через валютные интервенции сможет перекрыть разницу между спросом и предложением.

Поэтому, ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 42 гривен в течение этой недели.