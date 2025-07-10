Цена падает: как подешевели курсы от НБУ
- Американская валюта потеряла 7 копеек и торгуется по 41,77 гривны, евро подешевело на 21 копейку до 48,84 гривны.
- На 11 июля ожидается незначительный рост: доллар – 41,82 гривны, евро – 48,97 гривны.
За последние сутки американская валюта потеряла 7 копеек, в то время как европейская валюта подешевела более чем на 20 копеек. НБУ ожидает, что с 11 июля валюты немного подорожают, но это колебание не будет слишком существенным.
Официальный курс валют
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,77 гривны. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 9 июля. Официальный курс евро составляет 48,84 гривны, то есть цена упала на 21 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 11 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,82 гривны;
- евро – 48,97 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на 10 июля курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42,04 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,14 гривны, продажа – по 41,81 гривны.
Как изменился курс доллара
Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что в начале июля официальный курс гривны по отношению к доллару начал колебаться.
Такая динамика отражает общую уравновешенность спроса и предложения на межбанковском валютном рынке и активное участие НБУ в регулировании курсовых колебаний.
Золотько приводит пример: если 30 июня курс составлял 41,64 гривны за доллар, то по состоянию на 4 июля он уже был на уровне 41,72 гривны за доллар.
Заметьте! По прогнозам банкира, курс гривны будет оставаться стабильным если не будет существенных внешних и внутренних шоков. В то же время НБУ в дальнейшем будет продолжать интервенции на валютном рынке для сдерживания колебаний курса.