Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,77 гривны. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 9 июля. Официальный курс евро составляет 48,84 гривны, то есть цена упала на 21 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 11 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,82 гривны;

евро – 48,97 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 10 июля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,04 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,14 гривны, продажа – по 41,81 гривны.

Как изменился курс доллара

Банкир Анна Золотько для 24 Канала рассказала, что в начале июля официальный курс гривны по отношению к доллару начал колебаться.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Такая динамика отражает общую уравновешенность спроса и предложения на межбанковском валютном рынке и активное участие НБУ в регулировании курсовых колебаний.

Золотько приводит пример: если 30 июня курс составлял 41,64 гривны за доллар, то по состоянию на 4 июля он уже был на уровне 41,72 гривны за доллар.

Заметьте! По прогнозам банкира, курс гривны будет оставаться стабильным если не будет существенных внешних и внутренних шоков. В то же время НБУ в дальнейшем будет продолжать интервенции на валютном рынке для сдерживания колебаний курса.