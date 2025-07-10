Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,77 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 7 копійок проти 9 липня. Офіційний курс євро складає 48,84 гривні, тобто ціна впала на 21 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також "Стільки, скільки потрібно": Україна отримає ще 4 мільярди євро від ЄС

Станом на 11 липня курс валют буде такий:

долар – 41,82 гривні;

євро – 48,97 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 10 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,04 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,14 гривні, продаж – по 41,81 гривні.

Як змінився курс долара

Банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу розповіла, що на початку липня офіційни курс гривні щодо долара почав коливатися.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Така динаміка відображає загальну врівноваженість попиту й пропозиції на міжбанківському валютному ринку та активну участь НБУ в регулюванні курсових коливань.

Золотько наводить приклад: якщо 30 червня курс становив 41,64 гривні за долар, то станом на 4 липня він вже був на рівні 41,72 гривні за долар.

Зауважте! За прогнозами банкірки, курс гривні залишатиметься стабільним якщо не буде суттєвих зовнішніх та внутрішніх шоків. Водночас НБУ надалі продовжуватиме інтервенції на валютному ринку для стримування коливань курсу.