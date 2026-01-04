Изменится ли курс валют после новогодних праздников: чего ждать украинцам
- На валютный рынок Украины будут влиять внешние экономические обстоятельства, бюджетные процессы и политика Нацбанка.
- С 5 по 11 января ожидаются незначительные колебания валютных курсов, в частности, на межбанке курс доллара составит 42,2 – 42,7 гривны, а евро – 48,5 – 49,75 гривны.
До конца первой декады января ситуация на валютном рынке будет формироваться под влиянием нескольких факторов. Среди них внешние экономические обстоятельства, бюджетные процессы и общая ситуация с безопасностью.
Какой будет ситуация с 5 по 11 января?
В то же время определяющую роль в сглаживании курсовых колебаний будет играть политика Нацбанка. Детали рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.
С одной стороны, на валютный рынок могут влиять внешние факторы, в частности ситуация в энергетике и связанные с ней трудности для экономики. Поэтому уровень потребительских цен может несколько меняться: обычно в периоды напряжения дорожают продовольственные товары и услуги.
Отдельным фактором также остается традиционный рост бюджетных расходов в конце года. И, наконец, ключевым обстоятельством является перспектива завершения войны или по крайней мере прекращения активных боевых действий.
С другой стороны, потенциальные негативные влияния будут нивелироваться действиями Нацбанка, который в жестких условиях войны сохраняет возможность оперативного вмешательства на рынок, исключая резкие дисбалансы между спросом и предложением.
Режим "управляемой гибкости" фактически служит защитным механизмом валютного рынка от нежелательных кризисных проявлений. Именно благодаря этому, по словам эксперта, даже при наличии внешнего давления регулятор, вероятно, сохранит стройность и прозрачность рынка, а текущие курсовые колебания будут максимально сглаженными и медленными.
В частности, такой режим предусматривает минимальные различия между курсами на межбанковском и наличном рынках, а также незначительную разницу между курсами покупки и продажи и медленную ежедневную динамику изменений.
Таким образом, пиковые тенденции на рынке постепенно спадают. Ожидается, что в ближайшие недели общая картина будет достаточно спокойной, а курсовые показатели будут оставаться более или менее постоянными, не пересекая границ допустимых коридоров колебаний.
Важной также будет оставаться ситуация вокруг курса евро. Как и ранее, в Украине он будет формироваться с учетом мировых торгов в паре доллар-евро, а также через соответствующую конвертацию по паре гривна-доллар. По имеющимся признакам, на следующей неделе соотношение доллара к евро составит 1,16 – 1,185, поэтому неожиданных изменений не ожидается.
Евро и доллар остаются мировыми валютами – достаточно прочными от любых глобальных потрясений. Поэтому не стоит ожидать, что какая-то из этих валют могут существенно потерять свою стоимость,
– добавил банкир.
Напомним, ранее Лесовой предупреждал, что отметка 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, но без сногсшибательного скачка.
Характеристики рынка с 5 по 11 января:
- Коридоры валютных колебаний: на межбанке 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро; на наличном рынке 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны; коммерческие банки – до 0,1 – 0,2 гривны; обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривну за евро; обменные пункты – до 0,6 – 1 гривну за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1 – 0,15 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.