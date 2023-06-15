Курс будет колебаться: какую ожидать стоимость доллара в ближайшие дни
В ближайшее время в Украине не ожидается резкого изменения наличного курса доллара. Впрочем, некоторые колебания все же возможны. Однако они будут кратковременны и пройдут без значительных последствий.
Каким будет курс
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил: в течение 19 – 25 июня стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен. При этом больше тяготея именно к 37 гривнам.
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Ситуация будет несколько похожа на начало июня: например, вполне возможны незначительные "просекания" отметки в 37 гривен за доллар. Однако они будут носить временный характер и курс будет возвращаться на предыдущие позиции.
Какая общая ситуация на рынке
В целом же, отметил банкир, в течение следующей недели ситуация на наличном валютном рынке не будет в корне отличаться от текущей. Так:
- допустимый валютный "коридор" возможных колебаний будет находиться в пределах 1 гривны;
- текущие изменения курса не будут резкими и не превысят 30 – 50 копеек;
- разница между покупкой и продажей валют составит от 15 до 30 копеек;
- разница между официальным и курсом "обменников" будет варьироваться от 1,5 до 2%.
Что обеспечивает стабильность
- Взвешенная политика НБУ по привлечению избыточной гривны благодаря депозитным сертификатам под 25%.
- Рекордный за последние 11 лет объем международных резервов Украины более чем в 37 миллиардов долларов.
- Баланс между спросом и предложением на наличную валюту.
- Ежемесячная международная финансовая помощь в среднем размере 3,5 – 4 миллиарда долларов, "что позволяет покрывать значительные социальные бюджетные расходы".
- Экспорт украинской продукции.
- Постепенное развитие экономики страны.
Фактор войны
В то же время, отметил Лесовой, не исключается, что на наличный рынок косвенно, но будет давить иррациональный "фактор войны". В связи с чем, подчеркнул он, очень важны:
- взвешенная позиция обменных пунктов;
- отсутствие или своевременное подавление каких-либо панических признаков в настроениях граждан.
Для игроков рынка очень важна "устойчивость" к любым рефлексиям или сенсациям: каждое лишнее слово может стать спекулятивным инструментом, и, в той или иной степени, повлиять на граждан. "Молчание" – это, пожалуй, лучшее смирительное "лекарство" для любителей спекуляций,
– подчеркнул банкир.
Что будет с евро
Ожидается, что в период 19 – 25 июня:
- наличный курс евро будет находиться на уровне 40 – 41 гривны;
- будет тянуть курс до нижней отметки коридора – 40 гривен.
Какой курс сегодня
Курс доллара
- Утром 15 июня банки продавали доллар в среднем по 37,4 гривны, а покупали за 36,95 гривны.
- Обменники – по 37,36 гривны и 36,66 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,22 гривны в покупке и 37,31 гривны в продаже.
Курс евро
- Банки продавали евро в среднем по 40,6 гривны, покупали – за 40 гривен.
- Обменники – 40,78 гривны и 40 гривен соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 40,36 грн в покупке и 40,56 грн в продаже.