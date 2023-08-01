Каким будет курс валют с 1 августа: стоит ли украинцам покупать доллары

Большую часть прошлой недели стоимость американского доллара достаточно динамично росла. Банкирка считает, что этому способствовало снижение учетной ставки. Чего ждать от наличного курса на этой неделе, читайте далее.

Ситуация на наличном рынке

Во время разговора с 24 Каналом банкирша Анна Золотько заметила, что в первой половине недели процесс роста валюты стимулировался ожиданиями повышение учетной ставки НБУ – к среде курс продажи долларов на наличном рынке вырос до 37,5 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В четверг растущий тренд получил дополнительный толчок, поскольку снижение учетной ставки оказалось даже больше, чем ожидало большинство финансистов.

27 июля НБУ снизил учетную ставку до 22%. Подобные изменения произошли впервые с начала полномасштабного вторжения. Ранее учетная ставка достигала 25%.

По данным статистики НБУ на прошлой неделе, произошло ощутимое оживление спроса на наличную валюту со стороны населения. В этот период дневной объем продаж вырос по сравнению со средними показателями июля на 6 – 8 миллионов долларов.

При этом пиковых отметок на уровне 37,6 – 37,7 гривны за доллар валюта достигла в четверг. В пятницу курс пошел на убыль,

– напоминает банкирша.

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По мнению Золотько, на этой неделе рынок ожидает коррекция Наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к отметкам середины месяца. Этот процесс может быть несколько более длительным, учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе.

Также банкирша отмечает, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки, поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса на интерес населения к вкладам в национальной валюте, что в определенной степени является конкурентом в валюте, как инструмент сбережения.

Наличный курс продажи доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора 37,1 – 37,6 гривны за доллар,

– прогнозирует Анна Золотько.

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