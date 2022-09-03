В комментарии для 24 канала эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что есть 3 главных сценария динамики курса гривны к доллару. Он зависит от многих факторов.

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Не вырастет ли доллар и что для этого нужно сделать

Как пояснил Шевчишин, гривна может удержаться на уровне 40-45 за доллар. А при положительном инвестиционном климате уже в следующем году гривна может даже ревальвировать.

Однако он предостерег, что это очень оптимистичный сценарий и далекий от базового.

Эксперт считает, что Нацбанк консолидированно с Минфином должен поднять учетную ставку до 28 – 30% (в зависимости от темпов инфляции) и размещать государственные долги именно по этим ставкам. Поскольку вложения в государственные облигации будут хорошей альтернативой покупке валюты, свободная гривна будет изыматься с рынка, тем самым укрепляя свои позиции.

Какой сценарий самый вероятный

Базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривны. К концу года доллар может подскочить до 50 гривен за доллар и более. Все зависит от масштабов эмиссии и объемов внешней помощи.

Справка. Какие сценарии изменения курса существуют и от чего они зависят, читайте в интервью 24 каналу с Андреем Шевчишиным.

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