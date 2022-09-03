У коментарі для 24 каналу експерт Андрій Шевчишин розповів, що є 3 головних сценаріїв динаміки курсу гривні до долара. Він залежить від багатьох факторів.

До теми Експерт назвав умови, за яких долар підскочить до 90 гривень

Чи не виросте долар і що для цього потрібно зробити

Як пояснив Шевчишин, гривня може втриматись на рівні 40 – 45 за долар. А за позитивного інвестиційного клімату вже наступного року гривня може навіть ревальвувати.

Проте він застеріг, що це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового.

Експерт вважає, що Нацбанк консолідовано з Мінфіном мають підняти облікову ставку до 28 – 30% (в залежності від темпів інфляції) і розміщати державні борги саме за цими ставками. Оскільки вкладення в державні облігації буде гарною альтернативою купівлі валюти, вільна гривня буде вилучатися з ринку, тим самим зміцнюючи свої позиції.

Який сценарій найімовірніший

Базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. Під кінець року долар може підскочити до 50 гривень за долар і більше. Все залежатиме від масштабів емісії та об’ємів зовнішньої допомоги.

Довідка. Які сценарії зміни курсу існують та від чого вони залежать читайте в інтерв'ю 24 каналу з Андрієм Шевчишиним.

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